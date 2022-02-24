Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Asağıkonak Mahallesi’nde yaşayan Akdağ ile Aladağ ailesi arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Taraflar yine arazi yüzünden karşı karşıya geldi.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Tartışma bu kez kavgaya dönüştü ve silahlar konuştu.

Feci kavgada 10 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK SEBEBİYLE FARKLI FARKLI HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

Bölgeye intikal eden jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra güvenlik gerekçesiyle kentteki farklı hastanelere götürüldü.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda yaralanan 10 kişiden durumu ağır olan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastane çevresinde bile taraflar arasında kavga yaşanırken, jandarma ekipleri anında olaya müdahale etti.

2 kişinin can verdiği kavga ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.