banner86

banner85

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesine hapis cezası

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, 'dolandırıcılık'tan 1 yıl 3 ay ve 11 bin 300 lira, 'sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

TÜRKİYE 14.01.2022, 14:43
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesine hapis cezası

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya tutuklu sanık Laçin, Aksaray T Tipi Kapalı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, savunmasını yapan Laçin, uzun yıllar Irak'ın Erbil şehrindeki üniversitelerde görev yaptığını söyledi.

Laçin, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Kolluk kuvvetlerindeki ilk ifadem ve ardından Cumhuriyet Savcılığında verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum. Cumhuriyet Savcılığına ikinci kez ifade vererek gerçeklerden bahsettim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığım ve avukatım da olmadığı için polis merkezinde ve savcılığa çıktığımda farklı beyanlarda bulundum. Bu beyanlarım doğru değildir. Ben uzun yıllar Erbil'de öğretim görevlisi olarak çalıştım. Orada terör tehdidi altında kalarak ülkeme faydalı olmak adına çalıştım. İddianamede anlatıldığı gibi Zeynep A'nın eserlerini kullandığım yanlıştır. İsim benzerliği olan iki öğretim üyesi Zeynep A. benimle farklı alanlarda çalışmaktadır. Ben uluslararası ilişkiler alanında çalışmaktayım. Bu iki kişinin eserlerini bildirmiş olsaydım alanım dışında olduğu anlaşılacaktı. Benim seçilmemi sağlayan jüriye sunulan eserler bana aittir. Bunlar yurt dışından olduğu için Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Sistemi'nde olmaması da normaldir. Dolayısıyla zincirleme olarak resmi evrakta sahtecilik yoktur."

Laçin, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan ASÜ personelden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş ise üniversitenin kurumsal ihtiyaçlarına yönelik her yıl öğretim görevlisi ilanına çıktıklarını belirtti.

Laçin'in bu ilana evraklarını gönderdiğini ve şartları tamamlaması üzerine üniversiteye atamasının yapıldığını aktaran Bakırtaş, "Daha sonraki süreçte üniversitemizin sistemine yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesinin girilmesi gerekiyordu. Birkaç defa uyarmamıza rağmen girmedi. Bunun üzerine odama çağırarak durumu sordum. Orada çelişkili şeyler söyleyince, iyice şüphelerim oluştu. Doçentlik jürisi, akademisyenler için çok önemli ve unutulması zor olan bir şey. En son olarak doçentlik jürisindeki hocalarını sordum. Lakin buna da cevap alamayınca gerekli yerlere durumu bildirdim ve soruşturma başlattık. Soruşturma neticesinde gelen evraklarla biz de görevine son verdik" diye konuştu.

ASÜ avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Laçin'in avukatı da iddianamedeki suçlamalardan sadece doçentlik belgesinin sahte hazırlandığını ve bu suçu kabul ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Laçin'e "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 3 ay ve 11 bin 300 lira, "sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Aksaray Üniversitesi, 22 Ekim'de, doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in atamasını iptal ederek hukuki süreç başlatmıştı. Laçin, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 27 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

#Aksaray Üniversitesi #dolandırıcılık #sahtecilik
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 14 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11