Doğal gaz depolamada yerli atılım

Türkiye doğal gaz araştırmalarını yeni keşiflerle taçlandırırken, doğal gazın depolanması ve taşınması için alt yapıyı da hızla hazırlıyor.



Son olarak Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapmıştı. Bu keşifle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.



10 milyar metreküp doğal gazı depolama hedefi

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.



FSRU tesisleriyle boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik etmenin önü açılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cuma günü Hatay Dörtyol’da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi’nin törenle açılacağını duyurdu.

İlk Türk bayraklı FSRU gemisi: Ertuğrul Gazi

Bakan Dönmez, Ertuğrul Gazi’nin ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemisi olacağının altını çizdi.



Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, Hatay’ın Dörtyol ilçesi açıklarına ulaşmıştı.



Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi



Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin yüksekliği ise 63 metre. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde