Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

DOĞAL GAZA YÜZDE 1 ZAM

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNİN TARİFELERİNE DE YÜZDE 5 ZAM

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

HER AY YÜZDE BİR ZAM GELDİ

BOTAŞ; ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1'er zam yapmıştı. Yani ilk 6 ayda doğal gaza toplamda yüzde 6 zam geldi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.