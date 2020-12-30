Doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak
Bakan Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak." dedi.
TÜRKİYE 30.12.2020, 16:38 30.12.2020, 16:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni"ne video konferans yoluyla katıldı.
Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak." dedi.
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