Doğal gaz zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Küçükçekmece'de kombiden sızan doğal gazdan zehirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 23.12.2021, 18:58
Kanarya Mahallesi'nde Çalıkuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katındaki evde yaşayan 5 kişi, kombiden sızan doğal gazdan zehirlendi.
Binanın altında bulunan kahvedeki vatandaşlar gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın yatanları dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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