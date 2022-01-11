Doğalgaz desteği için başvuru tarihi belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.
TÜRKİYE 11.01.2022, 11:45 11.01.2022, 13:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Doğalgaz yardımlarıyla ilgili de bilgi veren Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan doğalgaz yardımı için başvuruların, şubat ayının ikjinci yarısında başlayacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk haftasında başlayabileceğini söyledi.
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