Doğalgaz desteği için başvuru tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Doğalgaz yardımlarıyla ilgili de bilgi veren Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan doğalgaz yardımı için başvuruların, şubat ayının ikjinci yarısında başlayacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk haftasında başlayabileceğini söyledi.