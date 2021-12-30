Doğalgaz faturalarında yeni dönem!

Kış mevsimine geçiş yapılmasıyla tüm ülkenin merak konusu olan doğalgaz fiyatlarına ilişkin de Meclis'te hareketli günler yaşanıyor.

Elektrik faturalarındaki düzenleme sonrası AK Parti hükümeti, doğalgaz faturalarını da rahatlatacak bir teklifi gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan kademeli doğalgaz faturasının da ayrıntıları netleşmeye başladı.

AK Parti’nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğalgazda kademeli tarife sistemi, elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak.

İKLİM KRİTERİ GELİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre doğalgazda faturalandırma, bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak.

Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

ADANALI İLE ERZURUMLU VATANDAŞIN AYNI TARİFEYİ KULLANMASI ADALETSİZLİK

AK Parti kaynaklarına dayandırılan haberde kışı hafif geçiren yerlerin hep düşük kademeden fatura ödeyecek olması ve doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz’deki tüketimin aynı olmaması "adaletsizliğe yol açar” değerlendirmesi yapıldı.

DOĞUDAKİ İLLER DAHA AZ ÖDEYECEK

Tarife bu değerlendirilmeye göre uygulanırsa Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk iller Antalya, İzmir ve Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerden daha düşük kademeli tarifeye tabi tutulacak.