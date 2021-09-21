Doğalgaz patlaması binayı harabeye çevirdi: 6 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde müstakil bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 21.09.2021, 12:26
Başakpınar Mahallesi Kısmet Sokak'ta İsmail Özsan'a ait evde patlama meydana geldi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlama sırasında evde bulunan İsmail Özsan, eşi Türkan ve gelini Zeynep ile torunları İsmail, Türkan ve Faruk Furkan Özsan yaralandı.
Evin duvarları yıkıldı
Yaralılar itfaiye yardımıyla evin ikinci katından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, bazı duvarları yıkılan evde yaptığı incelemede doğal gaz kaçağı olduğu ve tuvaletin lambası açıldığı sırada patlama meydana geldiği tespit edildi.
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