Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı
83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 18.02.2021, 14:17 18.02.2021, 14:18
Türk bayrağına sarılı naaşı başında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze namazına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Cüceloğlu'nun cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
Ünlü psikolog ve yazar Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturma kapsamında, kamera kayıtlarını ve olay yerini inceleyen polis ekipleri ölümünde şüpheli bir duruma rastlamadı.
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