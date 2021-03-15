Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE 15.03.2021, 12:55
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kısa süreli tam fırtına şeklinde esecek.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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|26
|16
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|36
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|35
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|33
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|33
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|29
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|28
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|29
|18
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|14
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