Doğu Akdeniz için zirai don uyarısı
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini duyurdu.
TÜRKİYE 21.01.2022, 10:21
Yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden başlayarak bir hafta sürmesi beklenen zirai don tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yüksek kesimlerde kuvvetli zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği duyuruldu.
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