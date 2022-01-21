Doğu Akdeniz için zirai don uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden başlayarak bir hafta sürmesi beklenen zirai don tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yüksek kesimlerde kuvvetli zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği duyuruldu.