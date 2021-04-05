Doğu'da görev yapan öğretmenin paylaşımı tepki çekti!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı iddia edilen Büşra T. isimli bir öğretmen twitter hesabından ırkçı paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında Kürtçe'ye tahammül edemediğini belirten şahıs, "Artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Büşra T'nin paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Bunun üzerine Büşra T. hesabını korumaya aldı.