Doğuma giderken araba çarptı!

Antalya Gazipaşa ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan ve hamile olan Selma Özdemir, doğum sancısının başlamasıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansla yola çıktı.

Genç kadının eşi Nusret Özdemir ise ambulansı, motosikletiyle takip etmeye başladı.

EŞİNİ TAKİP EDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir’e, Mahmut K. yönetimindeki otomobil çarptı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen genç adam ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahale eşini taşıyan sağlık görevlilerince yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, ameliyata alındı.

Özdemir’in ameliyathanede olduğu sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.