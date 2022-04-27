Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu
Sivas'ta doğum için götürüldüğü hastaneye yetiştirilemeyen hamile kadın, bebeğini hastane önünde araçta dünyaya getirdi. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 27.04.2022, 15:58
Doğum sancısı tutan hamile kadın, eşiyle hastaneye gitmek için yola çıktı. Hastane bahçesine geldiğindeyse sancılara daha fazla dayanamadı, araç içerisinde doğum yaptı.
Sivas Numune Hastanesi'nin sağlık ekipleri, hızla doğumun gerçekleştiği araca yöneldi.
Göbek kordonu araçta kesilen bebek, hastaneye yetiştirildi.
Doğumun ardından anne ve bebek kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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