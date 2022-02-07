Doktora silahla saldıran sanık: İstesem öldürürdüm

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., S.D. ve İ.A. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık S.D. duruşmada yer almadı. Müşteki doktor Erdal K. ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar M.G. ve S.D.’nin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, tutuklu sanıklar İ.A. ve S.D.’nin ise ’tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

"İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM, DOKTOR BANA TERS ÜSLUPLA GELDİ"

Doktor Erdal K.’ya silahla saldıran sanık M.G. savunmasında, "Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. İstesem öldürürdüm. Doktor bana ters bir üslupla geldiği için birden oldu" dedi.

Sanık S.D. ise, “Ben silahı görünce M.G.’nin yanına gitmedim. Bizim öldürmek gibi bir niyetimiz olsa arabayı sürerken ateş ederdik. 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

M.G.’yi azmettirdiği iddiası ile yargılanan sanık İ.A. da, “Ben kimseyi azmettirmedim. Uzun süredir tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., S.D. ve İ.A. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık S.D. duruşmada yer almadı. Müşteki doktor Erdal K. ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar M.G. ve S.D.’nin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, tutuklu sanıklar İ.A. ve S.D.’nin ise ’tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

"İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM, DOKTOR BANA TERS ÜSLUPLA GELDİ"

Doktor Erdal K.’ya silahla saldıran sanık M.G. savunmasında, "Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. İstesem öldürürdüm. Doktor bana ters bir üslupla geldiği için birden oldu" dedi.

Sanık S.D. ise, “Ben silahı görünce M.G.’nin yanına gitmedim. Bizim öldürmek gibi bir niyetimiz olsa arabayı sürerken ateş ederdik. 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

M.G.’yi azmettirdiği iddiası ile yargılanan sanık İ.A. da, “Ben kimseyi azmettirmedim. Uzun süredir tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.