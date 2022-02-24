Doktoru darbeden baba ile oğlu gözaltına alındı

Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Ali Durmaz, dün muayene sırasını bekleyen bir baba ve oğlu tarafından yaşlı bir hastayı muayene ettiği sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan ve iş göremez raporu verilen Durmaz, baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Hepimizi derinden yaralayan bu eylem kabul edilemez"

Hastanenin önünde toplanan sağlık çalışanları, olaya tepki gösterdi.

Başhekim Yardımcısı Doktor Çağatay Arif Özkaya'nın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Durmaz'a yönelik üzücü bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu eylem, ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darbedilmiştir. Hekim arkadaşımız hem fiziksel olarak yaralanmış hem de psikolojik olarak bir çöküş yaşamıştır. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır.