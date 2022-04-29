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Doktoru darbeden eşe tahliye verildi

Doktoru, eşini aşağıladığı ve canını yaktığı gerekçesiyle darbeden şahıs çıkarıldığı mahkemede tahliye aldı.

TÜRKİYE 29.04.2022, 20:14
Doktoru darbeden eşe tahliye verildi

Çiğdem Duman isimli kadın, eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye gitti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne giden Çiğdem Duman, kendisiyle ilgilenen Dursun Dorukhan Altınışık isimli doktorlar tartışma yaşadı.

Genç kadının eşi Selim Duman ise olay yerinde eşinin canının yakıldığı ve aşağılandığı gerekçesiyle doktora şiddet uyguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selim Duman'ın 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bugün davanın karar duruşması görüldü.

SEGBİS'le mahkemeye katıldı

İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki doktor Dursun Dorukhan Altınışık ile tarafların avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Selim Duman ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Cerrahpaşa da doktoru darbeden eşe tahliye verildi #1

"Zincirleri tutup çevirmeye çalıştı’’

Müşteki doktor Dursun Dorukhan Altınışık duruşmadaki beyanında, "Sanığın eşine kesinlikle ağrıtmaya yönelik bir uygulamam söz konusu değildir. Ben işlem yaparken hasta acı içinde bağırma sesi çıkardı, bunun üzerine arkamdan bağırma sesi duydum ve üstüme atlandı. Kafamı çarptım, birkaç dakika şuurumu kaybettim. Sedye üzerinde baygınken beni boğmaya çalıştı, ayıldıktan sonra zincirleri tutup çevirmeye çalıştı’’ dedi.

Cerrahpaşa da doktoru darbeden eşe tahliye verildi #2

"Ağlama sesiyle birlikte içeri girdim"

Duruşmada savunma yapan sanık Selim Duman ise ‘’Böyle bir olay nedeniyle mahkemeye çıkmaktan dolayı üzgünüm. Ben doktor beyi darp etmedim, doktorla aynı bölümde çalışan Ceyda isimli doktor hanıma eşimi tedavi için götürüyordum. Tedavi için aldığımız ilaç pahalı bir ilaçtı ve her ay bu ilaçtan almamız gerekiyordu. İlacın bir kısmını kullanıp bir kısmını atıyorduk, tartışmanın sebebi ilaçtan kalan kısmı geri almaktı. Ceyda isimli doktorla tartışmamız üzerine başhekim bizi haklı bularak müşteki doktora yönlendirdi. Doktor beyin odasına gittiğimizde sinirli bir hali vardı. Eşim içeri girdikten yaklaşık 5 dakika sonra ağlama sesi duydum. Ağlama sesiyle birlikte içeri girdim ve doktor beyin bana küfür ettiğini duydum. Doktor bana ‘bir daha bu hastaneye girmeyeceksiniz’ şeklinde sözler kullanarak üzerime saldırdı. Doktor bey bana vurmaya çalışıp küfür içerikli sözler söyleyince ben de kendimi savunmak durumunda kaldım. Müştekinin boynunda bir zincir olduğunu hatırlıyorum ancak ben zincirden çekmedim. Tuttuğum sırada zincirin izi çıkmış olabilir. Bu olay nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

"Ben tehdit ve hakaretlere maruz kaldığım için tedaviyi bırakmak istedim’’

Sanık Selim Duman’ın tanık olarak dinlenen eşi Çiğdem Duman, 4 yıldır aynı hastanede tedavi olduğunu söyleyerek, "Doktorun bana işlem yaparken eli, ayağı ve dişi titriyordu. Orada benim yaralarımla dalga geçti, sustum. Normalde acı hafif olsun diye buz tedavisi uygulanırdı ancak doktor direkt yaralarıma ilacı enjekte etmeye başladı. Eli titriyordu ve bana yattığım yerde hakaret ve tehditlerde bulundu. Benimle dalga geçerken ben de yattığım yerde ağlamaya başladım. 4 senedir bu hastaneye geliyoruz ve hiç böyle bir muamele görmedim. Bizim doktorlara herhangi bir saygısızlığımız olmadı. Ben tehdit ve hakaretlere maruz kaldığım için tedaviyi bırakmak istedim’’ şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mütaala hazırlanacak

Mahkeme, mevcut delil durumu ile savunmaların da alınmış olması gerekçeleriyle sanık Selim Duman’ın tahliye edilmesine ve dosyanın mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Cerrahpaşa da doktoru darbeden eşe tahliye verildi #3

"Yanlış anlaşılmalar düzeldiği için şu an çok mutluyum’’

Duruşmanın ardından eşinin tahliye edildiğini öğrenen Çiğdem Duman sevinç gözyaşları döktü. Müşteki doktor Dorukhan Altınışık ise bir açıklama yapmak istemeyerek duruşma salonundan ayrıldı.

Açıklama yapmak isteyen sanığın eşi Çiğdem Duman, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde, ‘’Eşim 63 gündür mağdur bir şekilde cezaevindeydi. Allah’a şükürler olsun adalet yerini buldu, şu anda çok mutluyuz. Bugün tahliyesine karar verildi. Mutluyuz, yanlış anlaşılmalar düzeldiği için şu an çok mutluyuz’’ dedi.

"Doktorlara yapılan şiddeti hepimiz kınıyoruz’’

Sanığın kardeşi Recep Duman ise ‘’Doktorlara yapılan şiddeti hepimiz kınıyoruz. Doktorlara saygımız sonsuz, pandemi sürecinde onların yaptıkları, bizlere hayat vermeleri hepimiz için bir onur kaynağı fakat doktorluk adı altında bu insanların ve ‘doktorlar suiistimal ediliyor, şiddet görüyor’ adı altında bunu kullanarak diğer insanlara yaptırımda bulunmaları çok acı verici bir şey. Biz bunu kınıyoruz, çok şükür masumiyetimiz anlaşıldı, abim bugün tahliye oluyor. Adalete güveniyoruz ve teşekkür ediyoruz mahkemeye’’ şeklinde konuştu.

"Müvekkilin eşi ağlıyor ve devamında bir arbede yaşanıyor"

Sanık avukatı Yunus Kaya açıklamasında, ‘’Olayın tamamen basına farklı ve yanlış yansıması nedeniyle müvekkilim tutukluydu. Bugün tahliyesine karar verildi, mutluyuz. Olay şu şekilde gerçekleşiyor, tamamen o acının ve hastalığın vermiş olduğu acıdan kaynaklı olarak müvekkilin eşi ağlıyor ve devamında bir arbede yaşanıyor. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa da doktoru darbeden eşe tahliye verildi #4

#Cerrahpaşa #doktor
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