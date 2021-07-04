Dokuma halılar yıkanıp, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor

Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halı ve kilimler, Türkiye`nin 81 ilinden 1 ilçeye getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor.

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görenleri adeta büyülüyor

Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 yıl arasında değişiyor.

Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor.

Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen halılar, 300 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Haziranda başlayan tarlaya halı serme işlemi eylüle kadar devam ediyor.