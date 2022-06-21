Dolandırıcılar, alışveriş yaparak kendilerini ele verdi

İstanbul Kağıthane'de bulunan ATM'yi takibe alan şahıslar, para çeken vatandaşları incelemeye başladı.

Bir süre sonra harekete geçen dolandırıcılar, ATM’den para çeken şahsın kart bilgilerini kopyalayarak olay yerinden kaçtı.

Aracı olmadığı halde benzinlikten alışveriş yapıldığını fark etti

ATM’den para çektikten sonra evine giden şahıs ise bir süre sonra mobil bankacılıktan hesabına girince aracı bile olmadığı halde akaryakıt istasyonlarından alışveriş yapıldığını görünce dolandırıldığını anlayıp, emniyete başvurdu.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırıcılara baskın

Akaryakıt istasyonlarını tek tek gezerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 farklı akaryakıt istasyonundan toplamda 331 lira harcama yapan şüphelilerden bir tanesinin Başar Talha P. (19) olduğunu tespit etti.

Başar Talha P.’nin ikamet ettiği Yahya Kemal Mahallesi’ndeki evine baskın düzenleyen Kağıthane polisi, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Baskın sırasında Başar Talha P.’nin yanında bulunan kardeşi M.Ş.P.’nin de (17) markette alışveriş yapıldığı sırada yanında olduğunu belirleyen polis, onu da gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Kağıthane’de dolandırıcıların şahsın kimlik bilgilerini kopyalayıp benzin istasyonundan alışveriş yaptıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.