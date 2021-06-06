Dolandırıcıların ağına düşen Elbistanlı 200 bin lira tutarında altın ve döviz kaptırdı
Elbistan’da telefon dolandırıcılarının ağına düşen bir kişi yaklaşık 200 bin lira değerindeki altın ve dövizi dolandırıcılara kaptırdı.
TÜRKİYE 06.06.2021, 00:02
Elbistan’da yaşayan bir vatandaş iddiaya göre sabah saatlerinde kendisini arayan dolandırıcılara 200 bin lira tutarında altın ve döviz kaptırdı.
Telefonla aradıkları kişiye kendisini polis gibi tanıtan dolandırıcılar, şahsa adına kimlik çıkarılarak soygun yapılan bir yere bırakıldığını, olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın ve para varsa kendilerine getirmesi gerektiğini söylediler.
Korkuyla hareket eden şahıs evde bulunan altın ve parayı alarak kendisini arayan kişinin önceden bildirdiği özel hastanenin yanına gitti.
Parayı teslim alan şüpheli, hızla uzaklaşarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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