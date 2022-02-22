Dolandırıcıların yeni yöntemi 'elektrik faturaları'

Sosyal medya dolandırıcıları, yöntemlerine bir yenisini daha ekledi.

Elektrik faturalarındaki artışın engellenmesine destek kampanyası bahanesiyle çalınmış gerçek hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj atan dolandırıcılar, paylaştıkları linke tıklanmasını istiyor.

BANKA BİLGİLERİNİN VERİLDİĞİ AN HESAPLAR BOŞALTILIYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu linkten kendisine de geldiğine ifade ederek, "Bu linkler tanıdığımız ya da inandırıcılığı olan insanlardan geliyor. 'Anketimize katılmak ister misin? Sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz' diye gelen bu linkler tıklandığında sizi bir bağış ekranına yönlendiriyor ve küçük miktarda bağış yapmanız isteniyor. Siz de rakam küçük diye kredi kartı ya da banka bilgilerini verirseniz tüm hesabınız boşaltılabiliyor. Onun dışında yine sosyal medya hesabınız hacklenebiliyor ve bu tarz saldırıları sizin üzerinizden hesabınız ele geçirilerek yapmaya başlıyorlar. Bu noktada çok uyanık olmak gerekiyor." diye konuştu.

LİNKLERE DİKKAT

Hackerların gündemi kullanarak inandırıcılık sağlamaya çalıştıklarını belirten Demircan, "Burada kim olduğunuzun bir önemi yok, bu mesajlar herkese gönderiliyor. Avukatlar, tanınmış kişiler, siber güvenlik uzmanlarına bile gelebiliyor. Kimi tuzaklarına düşürebilirlerse, linke tıkladığınızda ya sosyal medya hesabınızı ya da banka hesap bilgilerinizi kaybedebiliyorsunuz." dedi.

İKİNCİ YÖNTEMLERİ DE YOLDA

Bu yöntemin ikinci aşamasına da dikkat çeken Demircan, "Bunun ikinci aşaması da büyük ihtimalle elektrik faturalarının düşmesinden sonra farkların hesabınıza yatırılmasıyla alakalı bir saldırı olacak. Elektrik faturalarınızın farkını linki tıklayarak ödeyebilirsiniz şeklinde, hem Cumhurbaşkanlığının adını hem de Enerji Bakanlığı'nın adını kullanarak çok büyük ihtimalle bir sosyal medya saldırısı daha yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"BİLGİLENDİRMELER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAMAZ"

Demircan, "Herhangi bir ödeme yapılacaksa bunlar ya e-Devlet'te yayınlanır ya da basın yoluyla bildirilir. Böyle şeyleri daha legal yollardan duyuyor olmamız gerekiyor. Sosyal medya devletin sadece basit bilgilendirme için kullandığı bir platformdur. Bu tarz geri ödemeler ya da benzeri bilgilendirmeler için sosyal medyayı ne bankalar ne de devlet kurumları kullanır." diye konuştu.

"OLTALAMA SALDIRILARINI ŞİKAYET EDİN"

Bu tarz mesajların bir oltalama saldırısı olduğunu vurgulayan Demircan, "Doğrudan mesajı aldığınız sosyal medya kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. 'Mesajı şikayet et' çok açıkta görünen bir düğmedir ve siz tıklayarak mesajın bir spam ya da dolandırıcılık içerikli mesaj olduğunu bildirebilirsiniz. Toplu olarak herkes aynı duyarlılığı gösterirse bu hesaplar çok hızlı bir şekilde kapatılabilecek ve sonrasında da daha fazla insanın dolandırılmasına engel olunabilecek." dedi.