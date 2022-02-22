Domuz avlamak isteyen amca, yeğenini vurdu

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K’yi, kazara vurdu.

Kazara yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 37 yaşındaki Nazif K., Samsat ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VURULAN YEĞEN KURTARILAMADI

Nazif K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazif K’nin cenazesi, hastane morguna kaldırılırken yeğeni Nazif K’yi kazara vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.