Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı

Ilıcak köyünde çiftçilikle uğraşan Mustafa Bayır, yumurtadan çıkan 11 civcivini kontrol ederken bir civcivin dört ayağı ve iki makatı olduğunu fark etti. Oldukça sağlıklı olan civciv, görenleri şaşkına çevirdi. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyen Mustafa Bayır, “Bu kadar hayvan besliyoruz, tavuk işiyle de uğraştığımız için. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Dört tane ayağı var, iki tane de dışkı yaptığı yer var. 70-80 yaşındaki dedelerimize sorduk, onlar da ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi. Bizler de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hayvanımız canlı ve yürüyebiliyor” diye konuştu.

Bu tür durumların anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, yumurtada şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerden dolayı meydana gelebileceği öğrenildi.