Dört kelime not bıraktı, sırra kadem bastı!
Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Efe İ.K., "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde bir not yazıp ortadan kayboldu.
TÜRKİYE 17.04.2021, 09:49
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde oturan ortaokul Didim Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı. Notu gören anne Fatma K., oğlunu sokak sokak aradı.
ANNENİN GÖZÜ KULAĞI GELECEK İYİ HABERDE
Oğlunu bulamayan anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Efe İ.K.'nın kaybolmasına çok üzülen anne Fatma K., oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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