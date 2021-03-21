Drift yapan çocuk sürücü kalabalığın arasına daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 2046 Sokak'taki tamir atölyesinde çalışan 15 yaşındaki A.K, patronundan izinsiz aldığı 07 AHK 385 plakalı otomobille drift atmaya başladı.

TERÖR ESTİRDİ: 3 YARALI

Kavşaktan da drift atarak gelen küçük sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında motosiklete binmek için bekleyen kalabalığa çarptı. Motosiklete binmek için bekleyen Gökçe Kalburcu ve Suna Kalburcu çarpmanın etkisiyle yaralanırken, motosiklette hurdaya döndü.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 2 kadının hastaneye kaldırılmalarının ardından motosikleti kullandığı belirlenen Mustafa Dağdaş fenalaşarak yere yığıldı. Dağdaş da olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

9 BİN TL CEZA UYGULANDI

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, otomobili kullanan A.K’ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, drift atmaktan 6 bin 700 olmak üzere 9 bin 398 TL, araç sahibine sürücü belgesiz birisine aracını vermekten 2 bin 698 TL, motosiklet sürücüsüne hurda aracı trafiğe çıkarmaktan 2 bin 698, sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 698 olmak üzere 5 bin 396 TL para cezası uyguladı.

Otomobil ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Kazanın ardından olay yerine gelen A.K’nin babası, oğlunu karşısına alarak aracı izinsiz alması ve kaza yapması nedeniyle azarladı.