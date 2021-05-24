Drift yaparken bekçiye çarptı!
Adana'da bir sürücü drift yaparken bekçiye çarptı, sürücü olayın ardından olay yerinden kaçtı.
TÜRKİYE 24.05.2021, 12:32
Adana’da drift yapan bir otomobil devriye gezen bekçiye çarptı.
Kimliği belirlenemeyen sürücü, park halindeki araca çarparak bölgeden kaçtı.
Otomobil bölgeden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.
YARALI BEKÇİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Polis, kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili 3 kişinin ifadesini almak için karakola götürdü.
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