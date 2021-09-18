Drift yaparken kontrolden çıktı

Manavgat ilçesinde Atatürk Caddesi’nden gelip drift atarak İbrahim Sözen Caddesi’ne dönen H.Y.’nin kullandığı otomobil, yolun solundaki refüje çarptıktan sonra kaldırımı aşarak optik mağazasının vitrininden içeri girdi.

Otomobilin vitrinin camlarını indirerek içeri girmesi sırasında mağazada bulunanlar büyük panik yaşadı. Kaza anı mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

Araç trafikten men edildi

Kazanın ardından otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, mağazada başta vitrin ve cam olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi.

Trafik ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsüne drift atmak suçundan 6 bin 700, plakası sökülmüş halde otomobil kullanmak suçundan 2 bin 270 TL olmak üzere toplam 8 bin 970 TL para cezası uyguladı. Aracı da 60 günlüğüne trafikten men etti.