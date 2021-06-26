Dron destekli uygulamada 125 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyonda 125 kök Hint keneviri ele geçirildi.
TÜRKİYE 26.06.2021, 09:16
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince Kayrak Mahallesi Kocaoluk mevkiinde dün akşam saatlerinde dron ile arazi kontrolü yapıldı.
Kontrolde ormanlık arazide bakımları yapılmış 125 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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