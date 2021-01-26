Düdüklü tencere patladı: 1 ölü 1 yaralı
Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
TÜRKİYE 26.01.2021, 23:31
Aydın’da bir tekstil atölyesinde ocakta unutulan düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında iş yeri sahibi Aysel Altunbaca ağır yaralanırken, yürüme engelli olduğu için kaçamayan oğlu Mesut Altunbaca hayatını kaybetti.
Kuşadası’na bağlı Karaova Mahallesi'nde Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil mağazasında yemek yaparken, ocağın üzerinde unuttuğu düdüklü tencere patladı.
Düdüklü tencerenin patlamasının ardından çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı.
Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan anne Altunbaca güçlükle dışarı çıkmayı başarırken, yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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