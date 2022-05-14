Düğün fotoğrafı için çıktıkları yolda kaza geçirdiler
Kocaeli'de fotoğraf çektirmeye gelen gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobil kazaya karıştı.Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevkii İstanbul istikametinde yaşanan kazada Enes K. idaresindeki otomobil, önünde seyreden A.S. idaresindeki tıra arkadan çarpıp savruldu.
Savrulmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yola savrulup, bariyerlere çarptı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi.
Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Enes K. ve yanında Sümeyye Y.’nin bu akşam Sakarya’da yapacakları düğün öncesi fotoğraf çekimi için Kocaeli’ye geldikleri öğrenildi.
4 yaralı hastaneye kaldırıldı
Gelin ve damatla beraber otomobilde bulunan damadın kardeşi M.K. ve gelinin kardeşi M.Y. de yaralandı.
Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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