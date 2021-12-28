Düğün gecesi karısından dayak yiyen adam boşanma davası açtı

İstanbul Kâğıthane'de yaşayan Mehmet İ., bir süredir birlikte olduğu Halime İ. ile Temmuz ayında evlendi. Hayatının en mutlu gününü geçiren genç adam, düğün gecesi başına gelenlerle neye uğradığını şaşırdı.

KARISINDAN DAYAK YEDİ

Sabah'ın haberine göre düğünden sonra yaşadıkları eve giden çiftin arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma başladı. Stresli günün ardından tartışması alevlenen tarafların arasında arbede yaşandı ve iddiaya göre Mehmet İ., yeni evlendiği eşi Halime İ.'den dayak yedi.

DARP RAPORU ALIP BOŞANMA DAVASI AÇTI

Vücudunda darp izleri oluşan talihsiz genç adam, gece yarısı evini terk etti. Yakınlarda bulunan hastaneye başvuran Mehmet İ. darp raporu aldı. Yaşadığı büyük hayal kırıklığını atlatamayan genç adam, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini düğün gecesi döven eşine boşanma davası açtı.

"EVLENDİĞİM GÜN DARBEDİLDİM"

Dilekçesinde, "Evlendiğim gün darbedildim. Evliliğimiz tamamen kâğıt üzerinde kalmıştır. Aramızda geçen sorunlar evliliğimizin devam edemeyeceğini ortaya koymuştur." şeklinde özette bulunan genç adam boşanmalarına karar verilmesini talep etti.