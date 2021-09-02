Düğün konvoyunun tehlikeli yolculuk
Kartal Köprüsü üzerinde oluşturulan düğün konvoyunda, otomobilden sarkan şahıslar kazaya davetiye çıkardı. Konvoyun tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 02.09.2021, 10:17 02.09.2021, 10:22
İstanbul’un Kartal ilçesinde, düğün konvoyu oluşturan şahıslar, otomobillerin camlarından sarktı.
Akan trafikte vücutlarının yarısını camdan çıkararak ilerleyen şahıslar, kazaya davetiye çıkardı.
Kartal Köprüsü üzerindeki tehlikeli yolculuk anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
EL SALLADILAR, TUTUNMADAN OTURDULAR
Görüntülerde, farklı otomobillerdeki birçok şahsın camlardan sarkarak el salladığı ya da tutunmadan oturduğu görüldü.
ÇEKİM YAPMAYA ÇALIŞTI
Bir otomobilde ise cama oturan iki kişi ise, aynı anda ellerindeki cep telefonu ile çekim yapmaya çalıştı.
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