Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Ağaçlık alana sıçrayan yangın bir yandan söndürülmeye çalışılırken diğer yandan hala havai fişek atılmaya devam edildi.

TÜRKİYE 04.08.2021, 21:24
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu!

YANGIN DEVAM EDERKEN HAVAİ FİŞEK ATMAYA DEVAM ETTİ

Ağaçlık alana doğru yönelen yangın, biranda büyüdü. Düğünde bulunan vatandaşlar, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın havai fişek atmaya devam etmesi ve ortaya koyduğu sorumsuzca davranış bu kadar da olmaz dedirtti. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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