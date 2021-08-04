Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu!

YANGIN DEVAM EDERKEN HAVAİ FİŞEK ATMAYA DEVAM ETTİ

Ağaçlık alana doğru yönelen yangın, biranda büyüdü. Düğünde bulunan vatandaşlar, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın havai fişek atmaya devam etmesi ve ortaya koyduğu sorumsuzca davranış bu kadar da olmaz dedirtti. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.