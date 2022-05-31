Düğünde davetliler başlarını yukarı kaldırdılar, karşılaştıkları manzarayla şoke oldular
Gaziantep’teki bir düğünde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Salonun üst katındaki atölyede çalışan işçinin, alçıpan tavana basmasıyla alçıpan tavan kırıldı. Bir süre düşmemek için direnen ve havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.
Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda düğün yapılırken salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı. İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı.
HAVADA ASILI KALDI, DAYANAMAYINCA DÜĞÜNÜN ORTASINA DÜŞTÜ
Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. Havada asılı kalan işçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
O esnada düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şoke eden anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı.
Düşmemek için bir süre dayanan işçinin daha fazla dayanamayarak salonun ortasına düşmesi ise dikkat çekti. İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı.
Öte yandan düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi. (İHA)
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