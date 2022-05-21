Düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar
Şanlıurfa'da sokak düğününde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polisler saldırıya uğradı. 3 polis yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.
Gece geç saatlerde Zirve Mahallesinde sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu.
Polisin uyarısına sinirlenip saldırdılar
Bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Bu duruma öfkelenen bir grup kendilerini uyarmaya gelen polislerle tartıştı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, polise tekme ve yumrukla saldırılması üzerine olay yerine destek ekipler çağırıldı.
10 kişi gözaltına alındı
İhbarla gelen ekipler, toplanan kalabalığa biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, polise saldırdıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.
3 polis hafif yaralandı
Hafif şekilde yaralanan 3 polis ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan olayın ardından düğün sonlandı.
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