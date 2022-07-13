Düğünde havaya ateş açtı, polis anında yakaladı
Sokak düğününde havaya ateş açarak çevredekileri tehlikeye atan şahıs, polis ekipleri tarafından anında yakalandı. Şahsın kaçmaya çalıştığı anlar, saniye saniye kaydedildi.
TÜRKİYE 13.07.2022, 10:53
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü, sokak düğününe katılan davetlilerden biri havaya defalarca ateş açtı.
Polis ekipleri, olaya anında müdahale ederek silahlı magandayı gözaltına aldı.
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, havaya ateş eden şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması yer aldı.
Yakalanan düğün magandası, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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