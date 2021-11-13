Düğünde 'yan baktın' kavgası: 1 ölü
Manisa’da bir sokak düğününde kavga çıktı. İki ailenin birbirine girdiği kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 13.11.2021, 11:13
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir sokak düğününde 2 aile arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Caner T., kavgayı ayırmaya çalışan 41 yaşındaki Mehmet Ali Aydın'ı sağ kasığından bıçakladı.
Yaralanan Mehmet Ali Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrasında kaçan Caner T., asayiş ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.
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