Düğünden sonra gelinin testi pozitif çıktı
Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelinle yakın temasta olan damat ve 22 kişi karantinaya alındı.
TÜRKİYE 29.08.2021, 17:25
Denizli'nin Çameli ilçesinde Halise Nurselin A. ve Muhammet S, 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.
Düğünden bir gün sonra rahatsızlanan gelin, hastaneye kaldırıldı.
Halise Nurselin A.'nın hastanede yapılan testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.
Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.
Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi istendi.
27°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|3
|7
|2. Konyaspor
|3
|7
|3. Altay
|2
|6
|4. Trabzonspor
|2
|6
|5. Galatasaray
|2
|6
|6. Fenerbahçe
|2
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Hatayspor
|3
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Adana Demirspor
|3
|2
|15. Göztepe
|2
|1
|16. Gaziantep FK
|3
|1
|17. Rizespor
|3
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Tuzlaspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Manisa FK
|2
|6
|6. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|7. Kocaelispor
|3
|4
|8. Samsunspor
|2
|3
|9. Menemenspor
|3
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Ankaragücü
|2
|2
|13. Adanaspor
|3
|2
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Bursaspor
|3
|1
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|3
|7
|2. Chelsea
|3
|7
|3. Liverpool
|3
|7
|4. Everton
|3
|7
|5. Man City
|3
|6
|6. Tottenham
|2
|6
|7. Brighton
|3
|6
|8. Leicester City
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. M. United
|2
|4
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|2
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Mallorca
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|2
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Athletic Bilbao
|3
|5
|8. Barcelona
|2
|4
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Granada
|2
|2
|11. Osasuna
|2
|2
|12. Villarreal
|2
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Celta de Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Rayo Vallecano
|2
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü