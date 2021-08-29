Düğünden sonra gelinin testi pozitif çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelinle yakın temasta olan damat ve 22 kişi karantinaya alındı.

TÜRKİYE 29.08.2021, 17:25
Düğünden sonra gelinin testi pozitif çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Halise Nurselin A. ve Muhammet S, 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Düğünden bir gün sonra rahatsızlanan gelin, hastaneye kaldırıldı.

Halise Nurselin A.'nın hastanede yapılan testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi istendi.

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