Düğünler olmayınca sektör can çekişmeye başladı!

Evliliğe ilk adımı atacakların uğrak yeri olan kınacılar tedbirlerinde artırılmasıyla ve düğünlerin kısıtlamaya uğramasıyla zor günler geçiriyor.

Tarihi kapalı çarşıda bu mesleğe yıllarını veren İhsan Tanış zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek pandemi sonrası dönem için oldukça umut olduğunu söyledi.