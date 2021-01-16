Düğünler olmayınca sektör can çekişmeye başladı!
Pandemi birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken geçimini yeni evlenecekler üzerinden sağlayan esnafı adeta yok olma noktasına getirdi.
TÜRKİYE 16.01.2021, 14:02
Evliliğe ilk adımı atacakların uğrak yeri olan kınacılar tedbirlerinde artırılmasıyla ve düğünlerin kısıtlamaya uğramasıyla zor günler geçiriyor.
Tarihi kapalı çarşıda bu mesleğe yıllarını veren İhsan Tanış zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek pandemi sonrası dönem için oldukça umut olduğunu söyledi.
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