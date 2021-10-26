Düğününde ortalık savaş alanına döndü

Saat 18.40 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 sokakta meydana gelen olayda M.Ö.’nün sahibi olduğu sokak düğününden, üst üste havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAVAYA ATEŞ EDENLERİ GÖZALTINA ALMAK İSTEYEN POLİSLERE MUKAVEMET

Bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş edenlerden S.Y.’yi gözaltına almak istedi. Kalabalık, polis ekiplerine güçlük çıkardı ve şüpheliyi vermek istemedi.

Desteğe gelen takviye ekiplerine güçlük çıkartan ve direnen düğündeki kalabalık, şüpheliyi yakındaki bir binaya kaçırdı. Kalabalık şüpheliyi almaya çalışan polislerin üzerine taş ve bardak attı. Mukavemetin büyümesi üzerine ekipler destek istedi.

DESTEK EKİPLE BİRLİKTE ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye çok sayıda yunus, sivil ve polis merkezi ekipleri geldi. Şüpheli S.Y., evinde gözaltına alındı. Ayrıca düğün sahibi M.Ö. de ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri havaya ateş eden ve ekiplere güçlük çıkartan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YERDE ÇOK SAYIDA ALKOL ŞİŞESİ, FİŞEK KARTUŞU VE TABANCA ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Yaşananların ardından düğün yarım kaldı ve masa ve sandalyeler toplanmaya başladı. Yerde ise çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuşu ve tabanca çekirdeği olduğu görüldü.

Polis ekipleri düğün yerinde didik didik kartuş ve çekirdek aradı. Olay yeri inceleme ekipleri her çekirdek ve kartuşa numara koyarak inceleme yapmaya başladı.

"DÜĞÜNÜMÜZ BERBAR OLDU, İÇKİ İÇMİŞLER HABERİMİZ YOK"

Düğünde yer alan kadınlardan biri, “Düğünümüz berbat oldu. Bir anda olay oldu. İçki içmişler haberimiz yok bizim, oynuyorlardı. Sonra bu olay oldu” dedi.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.