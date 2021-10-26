Düğününde ortalık savaş alanına döndü

Antalya’da sokak düğününde, havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edenleri polis ekipleri gözaltına almak isterken, mukavemetle karşılaştı. Şüphelilerden biri ve düğün sahibi gözaltına alındı.

TÜRKİYE 26.10.2021, 21:44
Düğününde ortalık savaş alanına döndü

Saat 18.40 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 sokakta meydana gelen olayda M.Ö.’nün sahibi olduğu sokak düğününden, üst üste havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAVAYA ATEŞ EDENLERİ GÖZALTINA ALMAK İSTEYEN POLİSLERE MUKAVEMET

Bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş edenlerden S.Y.’yi gözaltına almak istedi. Kalabalık, polis ekiplerine güçlük çıkardı ve şüpheliyi vermek istemedi.

Desteğe gelen takviye ekiplerine güçlük çıkartan ve direnen düğündeki kalabalık, şüpheliyi yakındaki bir binaya kaçırdı. Kalabalık şüpheliyi almaya çalışan polislerin üzerine taş ve bardak attı. Mukavemetin büyümesi üzerine ekipler destek istedi.

DESTEK EKİPLE BİRLİKTE ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye çok sayıda yunus, sivil ve polis merkezi ekipleri geldi. Şüpheli S.Y., evinde gözaltına alındı. Ayrıca düğün sahibi M.Ö. de ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri havaya ateş eden ve ekiplere güçlük çıkartan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YERDE ÇOK SAYIDA ALKOL ŞİŞESİ, FİŞEK KARTUŞU VE TABANCA ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Yaşananların ardından düğün yarım kaldı ve masa ve sandalyeler toplanmaya başladı. Yerde ise çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuşu ve tabanca çekirdeği olduğu görüldü.

Polis ekipleri düğün yerinde didik didik kartuş ve çekirdek aradı. Olay yeri inceleme ekipleri her çekirdek ve kartuşa numara koyarak inceleme yapmaya başladı.

"DÜĞÜNÜMÜZ BERBAR OLDU, İÇKİ İÇMİŞLER HABERİMİZ YOK"

Düğünde yer alan kadınlardan biri, “Düğünümüz berbat oldu. Bir anda olay oldu. İçki içmişler haberimiz yok bizim, oynuyorlardı. Sonra bu olay oldu” dedi.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2