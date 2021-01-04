Dul erkeğe kız vermeyiz deyip ağabeyi öldürdüler

28 yaşındaki Erhan A. ile eşi Derya A.’nın, otomobille Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi’nde ilerledikleri sırada iddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından önü kesildi.

26 Aralık saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sırasında otomobilden inen Erhan A., motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, yanında getirdiği pompalı tüfekle Erhan A.’ya ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalarla başından yaralanan Erhan A. kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Erhan A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinin gözleri önünde öldürüldüğünü öğrenen Erhan A.’nın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

2'Sİ KADIN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahallede arama yapan ekipler, olayı gerçekleştirdiği düşünülen 19 yaşındaki Furkan S.’yi, metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı.

TÜFEĞİ ATEŞLEYEN ZANLI DA KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli emniyete götürülürken polis, olayla ilgisi olduğu düşünülen şüphelilerin yakalanması için devam ettirdiği çalışma sonucu, tüfeği ateşleyen şüphelinin Furkan S.’nin ağabeyi Mehmet S. (25) olduğunu belirledi.

Polisin yaptığı baskınla Mehmet S. ile birlikte olaya karıştığı ileri sürülen kuzeni Melisa Ö. ve annesi Ebru Ö., arkadaşları Mahmut P. (25), Cabbar Y. (30) ile Abdurrahim G. (21) de gözaltına alındı.

KARDEŞİNİN İLİŞKİSİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetin, Erhan A.’nın kardeşi Taşkın A. (25) ile 21 yaşındaki kız arkadaşı Aleyna Ö.’nün ilişkisi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, Aleyna Ö.’nün annesi Ebru ile kız kardeşi Melisa Ö., Taşkın A.’nın daha önceden evlenip, boşanmış olduğu için yaşanılan ilişkiye karşı çıktı.

Buna rağmen ayrılmayı reddeden çift, evlenmek istedi.

Aleyna Ö.’yü evlenip boşanmış bir kişiyle evlendirmek istemeyen aile, Taşkın A.’yı cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı. Bunun üzerine Taşkın A. da ağabeyi Erhan A.’yı arayarak “Beni konuşmak için evlerine çağırdılar. Siz de gelin.” dedi.

Erhan A. ile eşi Derya A. da verilen adrese doğru yola çıkarken, Melisa Ö. kuzeni Mehmet S.’yi arayıp, “Taşkın eve geliyor.” diyerek eve çağırdı.

Mehmet S. de yanına kardeşi Furkan S. ile arkadaşları Mahmut P., Cabbar Y. ile Abdurrahim G.’yi alarak kuzeninin evine gitti.

Evin bulunduğu sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüşünce olay yerinden ayrılan Erhan A. ile Derya A.’nın otomobilinin önü kesilerek cinayetin işlendiği öğrenildi.

“KIZI VERMEK İSTEMEDİK, KAVGA ÇIKTI”

Emniyete götürülen şüphelilerden Melisa Ö.’nün, ifadesinde, “Taşkın ve yanındakiler evimizi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim.” diyerek kendisini savunurken, cinayet şüphelisi Mehmet S.’nin ise “Kızı vermek istemedik. Bu yüzden kavga çıktı.” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aleyna Ö.’nün annesi Ebru Ö. ile kız kardeşi Melisa Ö., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler Mehmet S., kardeşi Furkan S. ile arkadaşları Mahmut P., Cabbar Y. ile Abdurrahim G. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.