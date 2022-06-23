Dünya gıda kriziyle boğuşurken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve savaşlar nedeniyle büyük bir gıda krizi kapıda...

2019 yılından beridir dünya genelinde mücadele verilen koronavirüs pandemisi normalleşme dönemine girmişken, bu kez de Rusya-Ukrayna arasındaki savaş patlak verdi.

Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 30'unu karşılarken, aralarında başlayan savaş nedeniyle buğday fiyatları yüzde 42 arttı.

Tüm dünyada yaşanan buğday sıkıntısından dolayı ülkeler, elindeki buğdayları ihracata kapatarak kendi ülkeleri için kullanmak istiyor, bu durum da küresel ölçekte bir buğday krizine sebep veriyor.

Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor

Dünya, buğday kriziyle resmen mücadele verirken, Türkiye'nin belirli bölgelerindeki buğday tarlalarının yanması, akıllarda soru işaretine neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta ülkemizin 6 farklı bölgesinde çıkan yangınlar bu hafta da devam ediyor.

Batman'da 200 dönüm buğday küle döndü

Geçtiğimiz gün Batman'ın Beşiri ilçesindeki buğday tarlalarında elektrik tellerindeki kıvılcımlardan dolayı çıkan yangında, 200 dönüm ekili buğday küle döndü.

Çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından saatler sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün ise ülkemizin gıda üretiminde önemli bir yere sahip olan Trakya bölgesinden üzücü haber geldi.

Tekirdağ'da 300 dönüm buğday alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gene aynı sebepten dolayı yangın çıktı. Buğday tarlalarından geçen elektrik tellerinden çıkan yangından dolayı 300 dönümlük ekili buğday tarlası alev alev yandı.

Yoldan geçtiği sırada tesadüf eseri yangını görüp yetkililere haber veren Selim Kılıç, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Biz de yoldan geçerken gördük. Hemen itfaiyeyi arayarak bilgi verdik. Koca bir tarla cayır cayır yanıyor. Hakikatten içler acısı bir durum." ifadelerini kullandı.