Dünya şampiyonu ama karpuz tarlasında idman yapıyor!

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasına hazırlanan sporcunun, kondisyonunu artırmak için karpuz tarlasında çalıştığı ortaya çıktı. Tarladan kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra fırlatan güreşçi, aynı karpuzlarla mekik çekip kondisyon sağlıyor.

TÜRKİYE 05.06.2021, 13:50
Dünya şampiyonu ama karpuz tarlasında idman yapıyor!

4 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve Serik Belediyesinde güreş hocalığı yapan 45 yaşındaki Aydın Halimoğlu, ekim ayında Atina'da yapılacak olan Dünya Veteranlar Güreş şampiyonasına karpuz tarlasında hazırlanıyor. Hızı ve gücüyle normalde 10 saat süren karpuz hasatının 4 saatte bitirilmesine yardımcı olan Halimoğlu, "Ne zaman karpuzla çalıştıysam o zaman dünya şampiyonu oldum, yapmadığım zaman da kesildim ve ikinci olabildim" dedi.

Karpuz tarlasında dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor

"5 YAŞINDAN BERİ GÜREŞ YAPIYORUM"

Konu ile ilgili konuşan Aydın Halimoğlu, "5 yaşından beri güreş yapmaktayım. Dereceler aldım büyüklerde ve gençlerde. Türkiye ve Dünya şampiyonluklarımız var. Kondisyonumuzda düşme vardı. Bir gün bir arkadaşımın yardıma gelmiştim, karpuz toplamaya. Bir antrenman yapayım dedim, o antrenman bana çok iyi geldi ve çok faydasını gördüm. Yani bu idmanı ne zaman yaptıysam dünya şampiyonu oldum, yapmadığım zaman kesildim ikinci olabildim. Bütün güreşçi arkadaşlarıma bu ağır idmanı tavsiye ederim" dedi.

Karpuz tarlasında dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor

"YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Başarılarından bahseden Halimoğlu, "2009 Ankara, 2011 Tiran, 2016 Polanya ve 2018 Makedonya'da dünya şampiyonu ve 2017' Bulgaristan ve 2019 yılında Gürcistan'da yapılan şampiyonada dünya ikincisi oldum.2020 yılında ise koronadan dolayı Yunanistan'da ki dünya şampiyonası bu yıla ertelendi. Hedefim 2021'de tekrar ülkemize dünya şampiyonluğunu getirmek. Şampiyona bu yıl Atina'da düzenlenecek. 30 yaşından 60 yaşına kadar olan sporcu grubu katılacak. Ben 40-45 yaş grubunda güreşeceğim. Benim şu ana kadar 6 finalim, 4 dünya şampiyonluğum, iki defada dünya ikinciliğim var. İnşallah bu yılda koleksiyonuma bir şampiyonluk daha katmak ve gençlerimize iyi bir örnek olmak istiyorum. Gençlerimiz çalışsın, çünkü biz yaptığımız hatalardan tecrübe edindik" diye konuştu.

Karpuz tarlasında dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor

"MAKİNE GİBİYİM"

Yaptığı idmandan bahseden Halimoğlu, "Karpuzla yaptığımız idmanda çok adrenalin yükseliyor, nabız çıkıyor, bütün kasların ve eklemlerin oynuyor. Dizlerinden parmaklarına kadar bir nevi yüzmede ki gibi tüm kas grupların çalışıyor yani. Ne zaman karpuzla çalıştığım zaman dünya şampiyonu oldum çok rahattım kesilmedim. Başka türlü idmanlar yaptıysam kesildim yani. Zaten dünya şampiyonasında herkes bana yavaş yavaş diyor öyle hazırlanmışım ki makine gibiyim" dedi.

Karpuz tarlasında dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor

ÇİFTÇİLERDEN TAM DESTEK

Karpuz işiyle uğraşan tüccar Necip Duran ise, "Halim abi bize çok yardım ediyor sağolsun.10 saatte yapacağımız karpuz hasadını minimum 4 saatte yaptık. Hem dünya şampiyonasına hazırlık yapıyor hem de bize çok faydası oldu. Dünya şampiyonasında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

4 kez dünya şampiyonu olan güreşçinin karpuz tarlasında idman yaptığı ortaya çıktı
4 kez dünya şampiyonu olan güreşçinin karpuz tarlasında idman yaptığı ortaya çıktı
4 kez dünya şampiyonu olan güreşçinin karpuz tarlasında idman yaptığı ortaya çıktı
4 kez dünya şampiyonu olan güreşçinin karpuz tarlasında idman yaptığı ortaya çıktı
#Antalya #Serik #karpuz #Güreş #Şampiyon
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