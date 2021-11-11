Dünyada eşi benzeri yok, 27 bin dolar verdiler satmadı

Sivas’ta yaşayan tespih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı.

TÜRKİYE 11.11.2021, 14:26
Dünyada eşi benzeri yok, 27 bin dolar verdiler satmadı

Sivas kent merkezinde yaşayan Yasin Demir, yaklaşık 20 yıldır tespih imalatı yapıyor. Bin bir emek isteyen tespihleri büyük bir aşkla yapan Demir, adından söz ettiriyor. Demir'in 2015 yılında yaptığı devasa tespih ise görenleri bir hayli şaşırtıyor.

Mikroskobik oyma sanatıyla adeta iğne ile kuyu kazar gibi yaklaşık 46 günde yaptığı tespihin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Her tanesi farklı olan tespihte gül motifleri yer alıyor. Demir, Pelesenk ağacından yaptığı ve eşi benzeri olmayan tespihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı. Kültür Bakanlığı tarafından da kayıt altına alınan tespihi büyük bir özenle saklayan Demir, tespihin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

“Bu tespih Kültür Bakanlığı'nda incelendi”

Yasin Demir, tespihin Kültür Bakanlığı'nda incelendiğini söyleyerek, “Bu tespihi 2015 yılında Adana'daki tespih sergisine yapmıştım. Oraya gelen Kültür Bakanlığı Danışmanları, orada görevli büyüklerimiz bu tespihi gördüler çok beğendiler. İletişim bilgilerimizi aldılar. Bu tespih Kültür Bakanlığı'nda incelendi. 2015 yılından beridir bu tespihi satmıyorum” dedi.

“Satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum”

Tespihi satmadığını, evladına miras bırakmak istediğini kaydeden Demir, “Bu tespih el yapımı, mikroskobik oyma sanatı. Kültür Bakanlığında kaydı tutuldu. Bu tespihi satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum. Bu pelesenk ağacı. Bir belgesel izlemiştim. Gemi yapımında ve köprü ayaklarında kullanıldığı ve nem, rutubetin bu ağacı çürütmediğini yıllar geçse dahi bu ağacın çürümediği, kurtlanmadığını ve deforme olmadığını açıklıyorlardı. Gelecek nesillere bir anı bir miras kalsın, bu aşkla bu şevkle yaptım. Çok sabır isteyen bir işçilik, mikroskobik oyma sanatı. Adeta iğne ile kuyu kazmak desek yeri” diye konuştu.

Dünyada her habbesi birbirinden farklı

Demir, tespihin her habbesinin farklı olduğuna değinerek, “O gün yaptık ama bugünkü şartlarda o sabrı gösterir miyim bilmiyoruz. İkincisini yapmadım daha. Çok isteyen büyüklerimiz oldu. Bu tespihe de zamanında 27 bin dolar verilmişti. Tabi o zaman dolar kuru şu anki gibi değildi. O an da maddi bir sıkıntımız olmadığı için bir ihtiyaç olmadığı için satmadım. Çocuğuma bırakacağım en güzel miras olabileceğini düşündüğüm için böyle bir eseri ben çocuğuma ayırdım. Talep oldu, isteyen oldu. ‘Bunu satmıyorsan birebir aynısını yap' diyen oldu. Küçüğünü yap diyen oldu. O tespih tek. Tek olmasını istiyorum. İkincisini yapmayı düşünmüyorum. Konsantrasyonumu bozmamak için sadece ve sadece 46 gün bu tespihle ilgilendim. Şu an yaptığım üst düzey eserlerinde ilham kaynağı bu tespih. Bu üzerindekiler gül motifi. Biliyorsunuz Peygamber efendimizi simgeleyen güzel şeylerden bir tanesi de gül. Gül de çizilmesi zor bir çiçek. Zor olanı yapmak istedim. Özgün bir çalışmadır. Doğaçlamadır. 33 habbesi de farklıdır” şeklinde konuştu.

#Sivas #tespih #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6