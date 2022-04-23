Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu, Kapadokya’da uçuruldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenşeniyor. Turizm merkezlerinden Kapadokya'da üzerinde türk bayrağı olan dünyanın en büyük Bayrak Balonu da ilk kez bugün uçuruldu.

Balon üreticisi Halis Aydoğan kendi firmasında üretilen yerli balonun pilotluğunu da kendisi yaptı.

Dünyanın en büyük bayrak balonunu uçurdular

Uçuş öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğan “Bu güzel günde Kapadokya’da yıllardır balonlarımıza Türk Bayrağı asarak uçuşlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bugün dünyada ilk defa balon olarak üretilen en büyük bayrak şeklindeki balonumuzu Kapadokya’da uçuruyoruz. Kapadokya’da üretilmiş olması ayrı bir gurur. Bu olay bizi çok mutlu ediyor. Sepetiyle, börnürüyle ve kubbesiyle özel olan bu balonumuz tamamen Kapadokya'da üretilmiştir. Bu da arkadaşlarımızın bir başarısı” dedi.

"Türm Türkiye'de gezdirmek istiyoruz"

Türk Bayrağı figürlü balonun yaklaşık iki aylık çalışma sonucu üretildiğini söyleyen Halis Aydoğan “Bayrağımız Türk Bayrağı boyutlarına sadık kalınarak orijinal boyutlarda üretildi. 432 metre karelik bir yüzeye sahip. Dünyadaki bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük balon olma özelliğinde. Bu gün 23 Nisan'da, inşallah 19 Mayıs da ve diğer ulusal günlerimizde bu bayrağımızı Ülkemizin değişik günlerinde, sadece Kapadokya’da değil değişik şehirlerde de uçurarak Balon Bayrağımızı tüm Türkiye’de gezdirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.