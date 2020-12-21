Dünyaya korku salan yeni mutasyon virüsle ilgili DSÖ'den açıklama

KORKU SALAN MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSTEN ÖNEMLİ DETAYLAR



İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. Bu kapsamda, çok sayıda ülke İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdururken, "VUI - 202012 01” adlı varyasyonun görüldüğü ülke sayısı da 6'ya yükseldi. Bununla birlikte, mutasyonun corona virüsün vücuda tutunduğu başak proteininde meydana geldiğini belirten bilim insanları, aşıların etkisinin değişebileceği konusunda endişeleniyor.





İLK KEZ GEÇEN EYLÜL AYINDA TESPİT EDİLDİ



“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

NEREDEN GELDİ?



Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.

Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.