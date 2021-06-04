Dur ihtarına uymadı, araçtan 5 kilo bonzai çıktı!

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek kaçmaya başladı.
Polisler de hemen kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada yolcu, denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Polis, yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise 5 kilo bonzai ele geçirdi.
H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.
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