Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde traktörde düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen bir kişi, yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tüfekten çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 14.04.2021, 10:34 14.04.2021, 11:47
Kızılcaterzi Mahallesi'nde besici Sergen Köse (26), süt güğümlerini yüklediği römorkun üzerinden traktöre geçmek isterken cep telefonunu düşürdü.
ELİ TETİĞE DOKUNDU
Traktör ile römorkun bağlantı noktasına düşen cep telefonunu almak için indiği esnada Köse'nin eli koltuğun arkasında bulunan tüfeğin tetiğine dokundu.
KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ
Tüfekten çıkan kurşun kalbine isabet eden Köse, ağır yaralandı. Annesinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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