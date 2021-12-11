Duvar ustası vinçten düşerek öldü
Kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binadaki kule vinçten düşen 49 yaşındaki 3 çocuk babası, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın 2 ay önce İstanbul’a geldiği öğrenildi.
TÜRKİYE 11.12.2021, 14:49
İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi’nin kesiştiği noktadaki inşaatta duvar ustası olan evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı (49), iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradı.
4’ÜNCÜ KAT ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Saat 10.30 sıralarında vinçten inmek isteyen Polatcanlı, dengesini kaybederek 4’üncü kat asansör boşluğuna düştü.
Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
2 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA GELDİ
Ancak Polatcanlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İsmail Polatcanlı’nın yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a çalışmaya geldiği ifade edildi.
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